Nesine 3. Lig Play-Off Programı Açıklandı

PLAY-OFF MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Nesine 3. Lig’de play-off 3. tur maçlarının takvimi yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonundan gelen bilgilere göre, ilk karşılaşmalar 15 Mayıs Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 19 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Bu aşamayı geçecek olan takımlar, final oynamaya hak kazanacak.

MAÇLARIN PROGRAMI

1. Maçlar 15 Mayıs Perşembe:

16.00 Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)

16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Boluca)

16.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim)

2. Maçlar 19 Mayıs Pazartesi:

15.30 Sebat Gençlikspor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Karşıyaka-Muşspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Hüsnü Uğural)

20.00 Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Balıkesir Atatürk)