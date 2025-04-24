Nesli Tehlike Altındaki Turnalar Görüntülendi

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN TURNALARA GÖZLEM

Nesli tehlike altında bulunan bozkır turnaları, Sivas’ın Hafik ilçesinde görüntülendi. Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü çevresinde dolaşan iki turna, bir süre yiyecek aramakla meşguldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan “Ulusal Turna Eylem Planı” çerçevesinde, bozkır turnalarının ayaklarına uydu verici takıldığı tahmin ediliyor. Bu uygulama, turnaların üreme alanları, kışlama bölgeleri ve göç yollarının tespiti için gerçekleştiriliyor.

Hafik Gölü, ilçeye sadece 2 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve turnalara ek olarak yaban kazı, angıt, dere düdükçünü, sakarmeke, bahri, yeşilbaş, Macar ördeği, çamurcun, elmabaş patka, kaşık gaga, balıkçıl, kırlangıç, martı, sumru, leylek ve yeşil ile kızıl bacak gibi göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.