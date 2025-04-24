Haberler

Nesli Tehlike Altındaki Turnalar Görüntülendi

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN TURNALARA GÖZLEM

Nesli tehlike altında bulunan bozkır turnaları, Sivas’ın Hafik ilçesinde görüntülendi. Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü çevresinde dolaşan iki turna, bir süre yiyecek aramakla meşguldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan “Ulusal Turna Eylem Planı” çerçevesinde, bozkır turnalarının ayaklarına uydu verici takıldığı tahmin ediliyor. Bu uygulama, turnaların üreme alanları, kışlama bölgeleri ve göç yollarının tespiti için gerçekleştiriliyor.

Hafik Gölü, ilçeye sadece 2 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve turnalara ek olarak yaban kazı, angıt, dere düdükçünü, sakarmeke, bahri, yeşilbaş, Macar ördeği, çamurcun, elmabaş patka, kaşık gaga, balıkçıl, kırlangıç, martı, sumru, leylek ve yeşil ile kızıl bacak gibi göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağrı Pili Kullanımı Üzerine Panel Düzenlendi

Türk Algoloji Derneği ve OMÜ Tıp Fakültesi ortaklığında düzenlenen panelde, ağrı pillerinin faydaları ve yanlış bilgiye düzeltme yapıldı. Uzmanlar, toplum bilincinin artırılması gerektiğini belirtti.
Haberler

Trabzonspor U19, Kupayı Kazanmak İstiyor

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde play-off aşamasını başarıyla geçerek yarı finale yükseldi. Final hedefleyen tek Türk ekibi, Avusturya'nın Salzburg takımıyla mücadele edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.