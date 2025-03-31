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Nesli Tehlikedeki Toy Kuşu İyileşiyor

NESİL TEHLİKESİ ALTINDAKİ KUŞUN TEDAVİSİ

Muş’ta bitkin halde bulan Van’daki toy kuşu, tedavi sürecinde sağlığına kavuşuyor. Yaklaşık 20 gün önce vatandaşlar tarafından kurtarılan toy kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü’ne ait Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, kuşu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Burada, Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan liderliğindeki ekibin gözetiminde tedaviye alındı.

KUŞUN İYİLEŞME SÜRECİ

Tedaviye vitamin takviyeli beslenmeyle başlanan toy kuşu, günlük olarak iyileşme süreci geçiriyor. Yakın zamanda sağlığı düzelen kuş, iyileştikten sonra yerel doğaya bırakılacak. Van Gölü havzasındaki sulak alanların zenginliğinin ve bozulmamasının, bölgede birçok yaban hayvanının varlığına destek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Lokman Aslan, “Bahar aylarında göç eden hayvanların, göç yorgunluğu nedeniyle merkezimize başvuruyor. En son nesli tükenmekte olan ve kültürel açıdan da önemli bir yere sahip toy kuşu, DKMP Muş Şube Müdürlüğü tarafından getirildi. 2 yaşında bir kuş. Muayenesinde beslenememesi ve göç yorgunluğuna bağlı bitkin halde olduğunu tespit ettik. Şu an durumu düzeldi ve tedavi süreci sona erdi. En kısa sürede doğaya salacağız” dedi.

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