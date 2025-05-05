Neslihan Atagül’ün Duygusal Paylaşımı Heyecan Yarattı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bebek haberinin ardından hayranlarının ilgisini çekti. Uzun süredir özel yaşamlarını gizli tutan çift, bu sürpriz gelişme ile magazin dünyasında büyük etki yarattı. En çok merak edilen konu ise “Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi ne olacak?” sorusu oldu. Peki, çifti bekleyen baba ve anne olmalarına dair detaylar neler?

BEBEKLERİ DOĞDU VE İSİMLERİNİ DUYURDULAR

Ünlü çift, 6 Mart 2025’te ilk bebeklerini dünyaya getirdi ve bu mutluluğu duyurdu. Hayranları, “Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin ismi ne oldu?” sorusunu sosyal medyada sıkça sormaya başladı. Çift, yaptıkları bir açıklama ile bu soruya netlik kazandırdı ve bebeklerine “Aziz” ismini verdiklerini açıkladı. Kadir Doğulu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aziz oğlum hoş geldin” notuyla duygusal bir mesaj paylaştı. Bu isim tercihi, takipçilerinden büyük beğeni aldı. “Aziz” ismi, Türkçede “yüce”, “şerefli” ve “kutsal” anlamlarını taşıyor, dolayısıyla manevi bir değer taşıdığı yorumlandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLAR YAPILDI

2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin, bebek haberini ve doğum sonrası paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yayınlaması, takipçilerden yoğun ilgi gördü. Uzun bir zaman boyunca gözlerden uzak bir hayat süren çift, bu özel anlarını hayranlarıyla paylaşmayı tercih etti. İşte, ünlü çiftin yaptığı o anlamlı paylaşımlar…