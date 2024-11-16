Neslihan Atagül’ün Hamilelik Pozları Paylaşıldı

HAZİRAN ORTASINDAN MÜJDE

Oyuncu çifti Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, bebek bekledikleri müjdesini hayranlarına duyurmuştu. Güzel oyuncu Atagül, Instagram üzerinden yeni hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı. “24. haftadan bildiriyorum” notunu eklediği gönderisiyle birlikte beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun “Fatih Harbiye” dizisindeki dostlukları zamanla aşka dönüşmüş ve 2016 yılında evlenmeleriyle sonuçlanmıştı. Aralarındaki ilişkinin zaman zaman sarsılacağına dair iddialar gündeme gelse de, Atagül ve Doğulu’nun bu haberle hayranlarını sevindirmesi büyük bir sürpriz oldu.

Neslihan Atagül, hamile olduğunu sosyal medya aracılığıyla duyururken, “Biz mutluyuz ve iyiyiz” mesajını paylaştı. Karnını tutarak verdiği pozla bu güzel haberi bildiren Atagül, “Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasıl kelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz” ifadelerini kullandı.

BEBEĞİN CİNSİYETİ AÇIKLANDI

32 yaşındaki başarılı oyuncu Neslihan Atagül, İtalya’da katıldığı bir programda bebeğinin cinsiyetinin oğul olduğunu açıkladı. Hamilelik sürecinin ilerlemesiyle birlikte Atagül’ün karnı da belirginleşmişti. Yoğun geçen sezon sonrasında yaz tatilinde ailesiyle Kuşadası’na giden oyuncunun karnı iyice ortaya çıktı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI SESSİZ KALMADI

Ünlü oyuncu, 14,6 milyon takipçisine sahip Instagram hesabında yeni hamilelik pozlarını paylaştı. 24 haftalık hamile olan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte verdiği pozlarının sosyal medyada gündem olmasına neden oldu. Oyuncunun hamilelik fotoğrafları, kısa sürede birçok yorum ve beğeni aldı.