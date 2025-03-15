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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ebeveyn Oldu

ÜNLÜ ÇİFTİN BEBEK HEYECANI

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve meslektaşı Kadir Doğulu, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. Aşkları dolu dolu devam ederken, çift geçtiğimiz günlerde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hamile olduğunu karnını tutarak verdiği bir pozla duyuran Atagül, “Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.” açıklamasında bulundu.

BEBEKLERİ AZİZ DÜNYAYA GÖZ AÇTI

Çiftin, 6 Mart tarihinde bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi. Çift, çocuklarına “Aziz” ismini verdi. Kadir Doğulu, eşi ve yeni doğan çocuklarıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı ve “Aziz oğlum hoş geldin” notunu ekledi.

İLK PAYLAŞIM TAHİNLENDİ

Ünlü çift, ailelerine katılan Aziz ile ilk paylaşımını gerçekleştirdi. Kadir Doğulu’nun Instagram’dan yaptığı bu paylaşım, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

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