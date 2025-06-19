Neslihan Atagül, Yeni Kutlama Mesajı Paylaştı

DİZİDE TANISLAR

Oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, 2013 yılında birlikte rol aldıkları “Fatih Harbiye” dizisinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka dönüştürdüler. Çift, 2016 yılında evlenerek mutlu bir yuvaya adım attı. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih eden ikili, magazin dünyasında en çok merak edilen çiftler arasında yer alıyor.

ANNELİK SEVİNCİ

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, “Fatih Harbiye”, “Kara Sevda”, “Sefirin Kızı”, “Senden Bana Kalan” ve “Gecenin Ucunda” gibi yapımlarla tanınıyor. Atagül, geçtiğimiz Mart ayında ilk defa annelik sevinci yaşadı. Oğlunun yüzünü gizleyerek yaptığı paylaşımda, “Aziz oğlum hoş geldin” diyerek takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Günümüzde zamanının büyük kısmını ailesine ayıran Atagül, sosyal medyada paylaşımlar yaparak hayranlarıyla olan bağını kuvvetli tutuyor. Son olarak paylaştığı yeni gönderisi kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle öne çıkan Neslihan Atagül Doğulu, siyah kombinini giyerek verdiği cesur pozun altına “Önümüzde kutlanacak şeyler var” notunu bıraktı. Bu mesaj, takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

Hayranları, Atagül’ün paylaşımının ardındaki kutlamaya değer gelişmenin ne olabileceğini tahmin etmeye başladı. Bazı takipçiler, Atagül’ün yeni annelik heyecanını kutladığını düşünürken, diğerleri bu paylaşımın yeni bir proje ya da sürpriz bir haberin habercisi olduğunu öne sürdü.