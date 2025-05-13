Neslihan Demir, Türk voleybolunu güvendiriyor

NESLİHAN DEMİR’DEN MİLLİ TAKIMA GÜVEN

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı bir performans sergileyeceğine inanıyor. Demir, “Kızlarımız belki geçen sene çeşitli sakatlıklar ve benzeri olumsuzluklar yüzünden çok fazla istedikleri oyunu sahaya koyamadılar. Bu sene ve önümüzdeki sene tekrardan Türk kadının gücünü sahada herkese göstereceklerine inanıyorum” şeklinde ifadeler kullanıyor. Didim’de gerçekleşen ‘Olimpiyat Madalyalı Sporcular ve Dünya Şampiyonları ile Sağlıklı Yaşam Haftası’ etkinliğine katılan Demir, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın vaat ettikleri başarıları gerçekleştireceğini belirtti.

MİLLİ TAKIM İÇİN KRİTİK BİR ADIM

Haziran ayında başlayacak olan Milletler Ligi’nin bir ayağının İstanbul’da düzenleneceğinin altını çizen Demir, bu organizasyonun olimpiyat yolunda kritik bir adım olduğunu vurguladı. “Her sene düzenlenen çok önemli bir organizasyon. Milli takımımız daha önce bunda şampiyonluklar kazandı ve önemli bir turnuva. Bu aynı zamanda olimpiyata gidişimizin de önemli biletlerinden biri. Ülkemizin puanını arttıran, bizi daha üst sıralara taşıyan bir turnuva” diyor. Geçen seneki sakatlıkların etkisini üzerinden atarak kızların Türk kadının gücünü sahada yeniden göstereceğini savunuyor.

BAŞARI UZUN VADELİ YATIRIMLARLA GELİYOR

Neslihan Demir, milli takımın başarısının ani bir olay olmadığını belirterek, federasyon ve kulüplerin uzun yıllara dayanan yatırım ve çalışmalarının başarıda önemli rol oynadığını ifade ediyor. “Benim A Milli Takım’da oynayan birçok kız kardeşim, ‘Abla biz senin sayende başladık’ diyor. Bu ülkenin voleybolu sevmesi açısından çok önemli. Şimdi onları izleyen birçok çocuk voleybola başlıyor ve sürdürülebilir yapımızı bu başarılar devam ettiriyor” diyerek, kulüplerin ve federasyonun katkısının önemine dikkat çekiyor.

TÜRK KULÜPLERİNİN ROLÜ BÜYÜK

Türk kulüplerinin son yıllardaki performansını değerlendiren Demir, köklü kulüplerin yaptığı yatırımların milli takıma yansıdığını vurguluyor. “Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerin katkısı çok büyük. Bunların yatırımları, getirdikleri iyi ve kaliteli yabancılar, Türk oyuncularımıza iyi antrenman ve maç yapma şansı sağlıyor” diyor. Bunun, ivmelerini artırdığını ve kulüpler ile federasyonun birlikte çalıştığını belirtiyor.

KIZI DA VOLEYBOLCU OLACAK

Kızının da kendisi gibi voleybolcu olduğunu söyleyen Demir, ona dışarıdan destek verdiğini ifade ediyor. Kızının milli takımda oynamasının kendisini gururlandıracağını belirten Demir, “Kızım şu an Eczacıbaşı’nda oynuyor. Başladığı günden beri yorum yapmamaya özen gösteriyorum. Çünkü kimseyi etkilemek istemem” diyor. Kızının kariyer yolunda rahatça ilerlemesi için üzerine baskı yapmadan destekleme niyetinde olduğunu belirtiyor.