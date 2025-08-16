Nesrin Cavadzade, Gündemde Kalıyor

BAŞARILI OYUNCU NESRİN CAVADZADE’İN GÜNDEMİ

“Al Yazmalım”, “Küçük Ağa”, “Bizim Hikaye”, “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, “Yasak Elma” ve en son “Sandık Kokusu” projelerinde gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Nesrin Cavadzade, kariyeriyle birlikte özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir süre önce “Sandık Kokusu” dizisinde rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa bir ilişki yaşayan Cavadzade, ayrılık söylentilerinin ardından tatil yapmak için Mısır’a gitmeyi tercih etti. Tatilde dinlenerek yeni sezon için enerji toplayan ünlü oyuncu, kısa bir süre önce İstanbul’a döndü.

GAZETECİLERLE SOHBETİ

Şehir dönüşünde gazetecilerle bir araya gelen Cavadzade, kendisine yöneltilen “Genç kalmanın sırrı hayatınızda birisi olmaması mı?” sorusuna esprili bir şekilde cevap verdi. Güzel oyuncu, “Genç erkeklerin kanını içiyorum” ifadesiyle gülüşmelere neden oldu. Cavadzade’nin açıklamaları bununla sınırlı kalmadı; sohbet sırasında Gülşen’e de gönderme yaparak, “Gülşen benden beter, kadının her cümlesi olay!” dedi.

Bu esprili yanıtlar, Cavadzade’nin hem zeki hem de eğlenceli kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi ve sevenlerinin ilgisini çekmeye devam etti.