Nesrin Cavadzade, Pamir Pekin’le ayrıldı

NESRİN CAVADZADE’İN ÖZEL HAYATI

Magazin dünyasının ilgi çeken isimlerinden bir tanesi olan Nesrin Cavadzade, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. ‘Sandık Kokusu’ dizisindeki etkileyici performansıyla dikkat çeken Cavadzade, dizideki partneri Pamir Pekin ile geçtiğimiz aylarda bir aşk yaşadıklarını paylaşmış ve ardından tatil için Yunanistan’ın ünlü adası Santorini’ye gitmişlerdi.

AYRILIĞIN SEBEPLERİ

Ancak, iki ay sonra üzücü bir gelişme yaşandı. Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in yollarını ayırdığı ve sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan takibi sonlandırdığı öğrenildi. Çiftin arasındaki bağı zayıflatan etkenler arasında son dönemdeki hayat tarzlarının uyumsuzluğu en önde gelen iddialar arasında yer alıyor. Cavadzade ve Pekin, ayrılıklarını resmi bir açıklama ile duyurmasalar da, bu gelişme hayranları için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.