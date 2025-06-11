Nesrin Cavadzade, Sosyal Medya Paylaşımıyla Gündemde

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA GÜNDEMDE

Nesrin Cavadzade, oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim. Son olarak “Sandık Kokusu” dizisinde yer alan ünlü oyuncu, dizinin bitişinin ardından özel yaşamıyla gündeme gelmişti. Dizi setinde tanıştığı Pamir Pekin ile kısa bir ilişki yaşayan Cavadzade, ayrıldıktan sonra bir süre gözlerden uzak kaldı. Ancak şimdilerde, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

TATİL BELDELERİNDE YAZ SEZONUNU AÇTI

Havaların ısınmasıyla birlikte ünlüler tatil yerlerine akın ederken, Nesrin Cavadzade de bu isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yaz sezonunu başlattığını duyuran Cavadzade, plajda verdiği pozla ilgi odağı haline geldi. Siyah bikinisiyle kameraların karşısına geçen oyuncu, elinde hindistan cevizi tutarak gülümsedi. Doğal güzelliği ve enerjisiyle dikkat çeken bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

KARİYERİ VE SOSYAL MEDYA TARZIYLA GÜNDEMDE KALACAK

Nesrin Cavadzade, hem kariyeri hem de sosyal medya tarzıyla gündemden düşmeyen bir isim olmaya devam ediyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, adından sıkça bahsettirmesi bekleniyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çeken Cavadzade, dikkat çekici stilini ve enerjisini sürdürüyor.