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Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin Aşkı

NESRİN CAVADZADE’NİN ÖZEL HAYATI GÜNDEMDE

Başarılı kariyeriyle tanınan Nesrin Cavadzade, son zamanlarda özel hayatıyla da dikkati üzerine çekiyor. Daha önce Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya ve Bizim Hikaye gibi projelerde yer alan Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

AŞK İDDİALARI DOĞRULANDI

Geçtiğimiz haftalarda Sandık Kokusu dizisinde partneri Pamir Pekin ile yaptığı paylaşımlar, aralarındaki aşk iddialarını güçlendirdi. Ünlü oyuncu, ilişkisini resmen duyurdu. Final yapmaya hazırlanan dizide, birbirine aşık iki karakteri canlandıran Cavadzade ve Pekin’in set arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade ile olan bireysel fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etti. Oyuncu çiftinin paylaşımı, takipçilerinden büyük bir ilgi gördü.

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