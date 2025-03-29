Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin Santorini’de Tatilde

İKİ ÜNLÜ İSİM YAZ TATLARINI YUNANİSTAN’DA GEÇİRİYOR

Başrollerini paylaştıkları Sandık Kokusu dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih etmiyor. Ünlü çift, tatil planlarını Yunanistan’ın popüler adası Santorini yönünde belirledi. Pamir Pekin’in sosyal medya hesabında sevgilisi Nesrin Cavadzade ile birlikte yer aldığı romantik fotoğraf, kısa zamanda binlerce beğeni aldı. Fotoğrafa eklediği “Yok be abi” ifadesi ise takipçiler arasında merak uyandırdı.

TAKİPÇİLER ARASINDA ŞÜPHELERİ ARTIRAN PAYLAŞIM

Pekin’in bu mesajı, bazılarına göre çiftin ilişkileriyle ilgili çıkan dedikodulara bir yanıt olarak görüldü. Diğer bazıları ise bu ifadenin, çiftin kendi aralarındaki bir esprinin dışavurumu olduğunu düşündü. Hayranları, paylaşımın altına “Bu mesaj kime?”, “İlişkinize laf edenlere gönderme mi?”, “Dizide de harikaydınız, gerçek hayatta da!” gibi yorumlar yaparak düşüncelerini belirtti. Bu durum, çiftin sessiz kalmasıyla iddiaların daha da harlanmasına yol açtı.