Nestlé CEO Krizi: Laurent Freixe Ayrıldı

İSVİÇRELİ ŞİRKETTE YENİ DÖNEM

İsviçre merkezli tüketici ürünleri şirketi, Freixe’in ayrılışının, iş ahlakı kurallarını ihlal eden bir “gizli romantik ilişki” nedeniyle başlatılan soruşturmanın sonucunda gerçekleştiğini duyurdu. Şirketin başkanı Paul Bulcke, “Bu gerekli bir karardı. Nestlé’nin değerleri ve yönetişimi şirketimizin güçlü temeli” şeklinde konuşarak Freixe’e uzun yıllara dayanan hizmeti için teşekkür etti.

DEĞİŞİMİ YARATAN SEBEPLER

Nestlé, Freixe’i 2022 yılının eylül ayında, uzun bir süre CEO’luk yapan Mark Schneider’in yerine atamıştı. Bu değişim, durgun satışlarla mücadele eden şirketin büyüme çabalarının bir parçasıydı. Nestlé’nin yeni CEO’su Philipp Navratil, atama kararının ardından şöyle belirtti: “Yönetim Kurulu’nun bana duyduğu güvenden onur duyuyorum ve Nestlé’yi geleceğe taşımak sorumluluğunu üstlenmek benim için büyük bir ayrıcalık. Şirketin stratejik yönelimini ve performansını artırmaya yönelik eylem planını tamamen benimsiyorum. Yönetim Kurulu, Başkan Paul Bulcke ve Başkan Adayı Pablo Isla ile uyum içinde, şirketin tüm liderliğiyle yakın çalışmayı, icrayı hızlandırmayı ve değer yaratma planını yoğun bir şekilde ileri taşımayı dört gözle bekliyorum.”

PHILIPP NAVRATİL’İN KARİYERİ

Philipp Navratil, Nestlé’deki kariyerine 2001 yılında iç denetçi olarak başlamış. Orta Amerika’da farklı ticari görevlerde bulunduktan sonra 2009 yılında Nestlé Honduras’ın Ülke Müdürü olarak atanmış. 2013’te, Meksika’daki kahve ve içecek işinin liderliğini üstlenmiş, burada Nescafé markasının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamış. 2020’de Nestlé’nin Kahve Stratejik İş Birimi’ne geçerek, Nescafé ve Starbucks kahve markaları için küresel stratejiyi şekillendirmekten ve inovasyonu yönlendirmekten sorumlu olmuş. Temmuz 2024’te Nespresso’daki görevine başlayarak büyümeyi hızlandırmış ve bu süreçte güçlü bir ivme yakalamış. Philipp Navratil, 1 Ocak 2025’te Nestlé İcra Kurulu’na katılmış.