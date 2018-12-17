Netanyahu: Ajanlarımız devrede

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ilgili yaptığı açıklamasında, İsrail ajanlarının İran’ın nükleer programlarını engellemek için ülkeyi ziyaret ettiklerini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli diplomatlarla yaptığı toplantıda, İsrail ajanlarının İran’daki faaliyetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail’in İran’ın nükleer emellerini engelleme çabalarının bir parçası olarak İran’da faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Netanyahu, basına yaptığı açıklamada ise “İran’ın nükleer programına karşı tüm dünya ile savaşıyoruz. Ayrıca nükleer programları kontrol etmek ve yakalamak için düzenli aralıklarla İran’ı ziyaret ediyoruz” dedi.

“FİLİSTİN İLE BARIŞ SAĞLANINCAYA KADAR BARIŞ SÜRECİNİ ASKIYA ALMAYACAĞIM”

Netanyahu, açıklamasında Arap dünyası ile olan bağlantılarına da yer verdi. Filistin ile barış sağlanıncaya kadar Arap dünyasındaki barış süreçlerini askıya almayacağını dile getiren Netanyahu, bölgedeki süreci “normalleşme” olarak ifade etti. Netanyahu, Arap dünyası ile kurulan bağın Filistin ile bir anlaşmaya varmak için yeni fırsatlar doğuracağını da sözlerine ekledi.

TRT