Netanyahu Ateşkesin Uzatılmasını İstiyor

NETANYAHU’NUN ATEŞKES AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasını istediklerini duyurdu. Bu durumun Gazze’ye yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği anlamına geldiğini belirten Netanyahu, “ABD Başbakanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı boyunca ilk aşamanın uzatılmasını öngören çerçeve teklifi benimseme kararı aldıklarını” ifade etti.

AÇIKLAMALAR VE TEHDİTLER

Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre; Netanyahu, “İsrail’in müzakerelerin etkisiz kaldığı izlenimini edinmesi durumunda ilk aşamanın bitmesinin ardından Gazze’de saldırıları yeniden başlatabileceği” iddiasında bulundu. Netanyahu, ayrıca, “Hamas tutumunu sürdürür ve esirleri serbest bırakmazsa başka sonuçlar da olacaktır” diyerek, Gazze’ye saldırıları tekrar başlatabileceklerine dair bir imada bulundu.

Netanyahu, Gazze’ye insani yardımların girişlerini durdurma kararıyla ilgili olarak, “Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bedava öğle yemeği olmayacak” dedi. Hamas’ın, Witkoff’un ilk aşamanın uzatılması teklifini reddettiğini belirten Netanyahu, “Bu sabah itibarıyla Gazze’ye mal ve malzeme girişinin engellenmesine karar verdik” açıklamasında bulundu.

ANLAŞMANIN GEÇMİŞİ

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında, 27 Ocak’ta Netzarim Koridoru üzerinden Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin geçişine izin verilmiş, İsrail ordusu ise 9 Şubat’ta bölgeden çekilmişti. Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 8 aylık işgalin ardından 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. İlk aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken, Gazze’deki 25’i sağ 8’i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edilmişti. Ayrıca, Gazze’deki 5 Taylandlı esir de serbest bırakıldı. Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart’ta sona erdi ve ikinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat’ta başlaması bekleniyordu. Ancak İsrail basınına göre, Netanyahu, ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi.