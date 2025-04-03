Netanyahu Avrupa’da: Tutuklama Kararına Rağmen

NETANYAHU’NUN MACARİSTAN ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Gazze’de savaş suçu işlediği iddiasıyla ilgili tutuklama kararı çıkarmasından sonra ilk kez Avrupa topraklarına adım atıyor. Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetiyle dört günlük resmi bir ziyarete başladı. Orban, kasım ayında yakalama kararının duyurulmasının ardından Netanyahu’yu ağırlamak için mahkemeye meydan okuyacağını açıkça ifade etmişti. Orban ayrıca, UCM’nin kararının “Macaristan’da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini” söyledi.

MACARİSTAN’IN UCM İLE İLİŞKİSİ

Macaristan, yirmi yılı aşkın bir süre önce kurulan UCM’nin imzcılarından biri. Ülke, hakkında yakalama emri bulunan kişilerin ülkeye adım atmaları durumunda tutuklanıp teslim edilmeleri şartını imzaladı. Ancak son dönemde Orban hükümetinde, mahkemeden çekilme ihtimali gündeme geldikçe bu konu tartışılıyor. Netanyahu’nun ziyareti, Gazze’deki hassas ateşkesin İsrail tarafından ihlal edilmesinden iki hafta sonra gerçekleşiyor.

PROTESTOLARLA KARŞILAŞTI

İsrail vatandaşları, Netanyahu’nun Macaristan ziyaretine başlamadan önce Ben Gurion Havalimanı’nda protesto düzenledi. İsrail ordu radyosunun bildirdiğine göre, eylemin amacı “İsrailli esirlerin serbest bırakılması”ydı. Havalimanındaki göstericilerin, “Gazze’de ateşkes ve İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasını” talep eden pankartlar açtığı ifade edildi. Netanyahu hükümetinin Gazze’ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasına tepki gösteren esir aileleri, “Gazze’nin ele geçirilmesi karşılığında rehinelerin hayatının kurban edilmesine mi karar verildi?” sorusuyla tepkilerini dile getirdi.