Netanyahu Avrupa’da UCM Kararına Rağmen

NETANYAHU’NUN MACARİSTAN ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Gazze’deki savaş suçu iddialarıyla ilgili olarak hakkında çıkardığı tutuklama kararıyla Avrupa topraklarına ilk kez adım atıyor. Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine dört günlük resmi ziyarete başladı. Orban, yakalama kararının açıklanmasından kısa bir süre sonra, Netanyahu’yu ağırlamak için mahkemeye meydan okuyacağını açıkça belirtmişti. Orban, gazetecilere UCM’nin kararının “Macaristan’da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini” ifade etti.

MACARİSTAN’IN TUTUMU

Macaristan, yirmi yılı aşan bir süredir UCM’nin imzacısıdır ve hakkında yakalama emri olan kişilerin ülkeye girmeleri halinde tutuklanıp teslim edilmeleri gerektiğini kabul etmiştir. Ancak son zamanlarda Orban hükümeti içerisindeki kaynakların, UCM’den çekilme ihtimalini gündeme getirdiği bildiriliyor. Bu ziyaret, Gazze’deki kırılgan ateşkesin İsrail tarafından ihlal edilmesinden sadece iki hafta sonra gerçekleşiyor.

HAVALİMANINDA PROTESTOLAR

Netanyahu’nun Macaristan’daki ziyareti öncesinde, İsrail’deki bazı gruplar, Ben Gurion Havalimanı’nda protesto gösterisi düzenledi. İsrail ordu radyosu, bu eylemin amacının “İsrailli esirlerin serbest bırakılması” olduğunu aktardı. Havalimanındaki göstericilerin, “Gazze’de ateşkes ve İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasını” talep eden pankartlar açtıkları belirtildi. Netanyahu hükümetinin Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden başlamasına tepki gösteren esirlerin aileleri, “Gazze’nin ele geçirilmesi karşılığında rehinelerin hayatının kurban edilmesine mi karar verildi?” şeklinde sorular yöneltti.