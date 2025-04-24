Netanyahu, Azerbaycan’ı Ziyaret Edecek

NETANYAHU’NU AZERBAYCAN ZİYARETİ

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Azerbaycan’ı ziyaret etme planlarını aktarıyor. Bu sırada Netanyahu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Görüşmeler sırasında Netanyahu, İbrahim Anlaşmaları’nın yanı sıra, Azerbaycan’ın arabuluculuğu ile Türkiye ile İsrail arasındaki Suriye konusunu da gündeme getirecek.

Ayrıca, toplantıda Azerbaycan’ın İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde resmi olarak yer alması ve iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Aliyev, bu yıl nisan ayının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile de aynı gün görüşme gerçekleştirmişti.