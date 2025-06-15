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Netanyahu, Bat Yam’da İran’i İnceledi

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’NUN GİZEMLİ GÜNLERİ

13 Haziran Cuma günü İran’a yönelik bir operasyon başlatan İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, olası bir misilleme korkusuyla bakanlarıyla birlikte sığınağa inmiş ve günlerdir kamuoyuna herhangi bir görüntü vermemişti. Hükümet uçağının Yunanistan’da görüntülenmesi sonrası bu ülkeye kaçtığı yönünde dedikodular da gündeme gelmişti. Ancak Netanyahu, artan tepkilerin ardından ilk kez ortaya çıktı.

İRAN FÜZELERİNE YANIT OLARAK İNCELEME

Dün gece, İran’ın hipersonik ve balistik füzelerle tahrip ettiği Bat Yam’da kurmaylarıyla incelemelerde bulunan Netanyahu’nun yüzündeki korku kameralarca kaydedildi. İsrail Başbakanı, İran füzelerinin hedef aldığı ve ciddi hasarın meydana geldiği Bat Yam bölgesini ziyaret etti.

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