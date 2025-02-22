Netanyahu Batı Şeria’da Operasyonları Artırıyor

NETANYAHU’NUN BASKIN VE SALDIRILAR HAKKINDAKİ ZİYARETİ

İsrail’in devlet televizyonu KAN, Başbakan Netanyahu’nun İsrail ordusundaki bazı subaylarla beraber Batı Şeria’da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı’nda bir Filistinlinin evine girdikten sonra çekilen bir fotoğraf yayımladı. Fotoğraf, “Netanyahu, dün Bat-Yam’daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı’nda saha turu gerçekleştiriyor.” ifadeleri ile duyuruldu. Netanyahu’nun Batı Şeria’yı en son Eylül 2024’te ziyaret ettiği, bu sırada Ürdün sınırına da gittiği belirtildi.

İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGEDE BASKIN

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı’na girerek bir Filistinli evine baskın düzenlemişti. Bu baskınlar, bölgedeki gerginliği artırıyor.

SALDIRILARIN YOĞUNLAŞTIRILMASI TALİMATI

Netanyahu, X hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırılarını yoğunlaştıracaklarını ifade etti. “Çok kritik bir çalışma yürütüyoruz” diyen Netanyahu, dün Bat-Yam’da otobüslerde meydana gelen patlamaların ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte bölgeye takviye kuvvet gönderilmesi ve saldırıların artırılması yönünde talimat verdiklerini aktardı. Bat-Yam’da meydana gelen patlamalar sonrasında İsrail ordusunun Batı Şeria’daki operasyonlarını artırdığı bilgisi de verildi.

BAT-YAM’DA ÜÇ OTOBÜSTE PATLAMA

Tel Aviv’in güneyinde yer alan Bat-Yam kentinde dün akşam saatlerinde art arda 3 otobüste patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından metro seferlerinin durdurulduğu, ancak henüz ölü ya da yaralı bildirilmediği açıklandı. Olaylarla ilgili bir soruşturma başlatıldığı da belirtildi.