Netanyahu’dan Batı Şeria’da Büyük Operasyon Talimatı

TOPLU TERÖR SALDIRILARI GİRİŞİMİ

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Otobüslere yönelik bir dizi toplu terör saldırısı girişiminin ardından” Başbakan Netanyahu’nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı düzenlediği bildiriliyor. Toplantı sonrasında Netanyahu, İsrail ordusuna Batı Şeria’daki ‘terör yuvalarına’ karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirme talimatı verdi. Bununla birlikte, güvenlik güçlerine şehirlerde olası saldırılara karşı önleyici tedbirlerin artırılması yönünde emir ulaştırdı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

İsrail polis sözcüsü Mişel Singerman, yaşananları “çok tehlikeli bir terör saldırısı hazırlığının işareti” olarak tanımladı. Tel Aviv bölgesinde şüpheli nesnelerin tespit edildiğini ifade eden Singerman, bu bölgede güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirtti.