Netanyahu’dan Hamas’a Tehdit: Daha İleri Adımlar

NETANYAHU’DAN TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından, Hamas’ın sunulan şartları kabul etmemesi ve İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacaklarını açıkladı. Netanyahu, X hesabında yaptığı paylaşımda, “İsrail’in Beyaz Saray’da sahip olduğu en büyük dost Başkan Trump bu dostluğu her gün gösteriyor.” ifadesini kullandı.

TRUMP’IN DESTEKLERİ

Netanyahu, Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde Filistinlileri yerinden etme planını ve İsrail’in istediği silahları göndererek bu dostluğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Aynı zamanda, Trump’ın İsrail’e İran’a karşı “işi bitirmek” adına mühimmat gönderdiğini ve Hamas’a esirleri bırakması için baskı yaptığını iddia etti. Ayrıca, ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un “geçici ateşkesi 50 gün uzatma” planını savunarak, “Bu süre zarfında Gazze’deki savaşı sona erdirecek kalıcı bir ateşkesin koşullarını tartışabiliriz.” dedi.

HAMAS’IN TEKLİFLERİ

Netanyahu, Hamas’ın “kalıcı bir ateşkes için hiçbir şekilde kabul edilemeyecek teklifler” sunduğunu ileri sürdü. Gazze’ye insani yardım malzemeleri girişinin durdurulduğunu hatırlatan İsrail Başbakanı, bu malzemelerin Gazze halkına ulaşmadığını ifade etti. “Hamas esirlerimizi tutmaya devam ederse daha ileri adımlar atacağız.” şeklinde tehditte bulunan Netanyahu, ABD ve Başkan Trump’ın İsrail’i bu konuda destekleyeceğini savundu.

İKİNCİ AŞAMA MÜZAKERELERİ

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması geçtiğimiz gün sona erdi. Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat’ta başlaması bekleniyordu. Ancak İsrail basını, Başbakan Netanyahu’nun ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engellediğini bildirdi. Ayrıca, İsrail’in ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durdurduğu da belirtildi. Hamas, bu durumu Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının açık bir ihlali olarak yorumladı.