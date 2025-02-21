Netanyahu’dan İsrail Ordu Birliklerine Operasyon Emri

TOPLU SALDIRILARIN ARDINDAN ACİL TOPLANTI

İsrail Başbakanlık Ofisi, “Otobüslere yönelik bir dizi toplu terör saldırısı girişiminin ardından” Netanyahu’nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplantının akabinde Netanyahu, İsrail ordusuna Batı Şeria’da bulunan ‘terör yuvalarına’ karşı kapsamlı bir operasyon düzenleme talimatı verdi. Bunun yanı sıra güvenlik güçlerine şehirlerdeki olası saldırılara karşı alınacak önleyici tedbirlerin artırılmasına yönelik emir sundu.

TEHLİKELİ SALDIRI HAZIRLIĞI BELİRTİLDİ

İsrail polis sözcüsü Mişel Singerman, yaşanan olayları “çok tehlikeli bir terör saldırısı hazırlığının işareti” olarak tanımladı. Tel Aviv bölgesinde tespit edilen şüpheli nesnelerle ilgili bilgiler veren Singerman, bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu. Bu gelişmeler, İsrail’deki güvenlik durumunun gerginliğini artırıyor.