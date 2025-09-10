“Netanyahu’dan Katar’a Sert Uyarı!”

NETANYAHU’DAN YENİ TEHDİT

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaştığı video konuşmasında Netanyahu, “Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız.” sözleriyle Katar’a yönelik bir kez daha saldırı yapacaklarının sinyalini verdi.

11 EYLÜL BENZETMESİ YAPTI

Netanyahu, Hamas ve Katar yetkililerinin bulunduğu ülkeleri hedef alarak, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki sürpriz saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzetti. Bu şekilde, Doha’ya düzenledikleri saldırıyı haklı çıkarma çabasında bulundu. Küresel ölçekte İsrail’e yönelik kınamalara dikkati çeken Netanyahu, “Şimdi, dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail’i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar.” diyerek Katar’ın egemenliğini ihlal ettiklerinin altını çizdi.

SONUÇLAR AĞIR OLDU

İsrail ordusu, geçtiğimiz gün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi. Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu, fakat olayda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.