Netanyahu’dan Katar’a tehditler!

NETANYAHU’DAN KATAR’A TEHDİT

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından ABD merkezli X sosyal medya platformunda yayımlanan bir video konuşmasında Netanyahu, “Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız.” sözleriyle Katar’a yönelik tehdidini dile getirdi.

11 EYLÜL BENZETMESİ

Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği sürpriz saldırının ardından Katar ve Hamas yetkililerinin mevcut olduğu tüm ülkelere seslendiğini belirtti. Hamas’ın saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzeterek, Doha’ya yaptıkları saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı. Katar’ın egemenliğine ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı bir şekilde hareket ettiklerini söyleyen Netanyahu, “Şimdi, dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail’i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar.” ifadesinde bulundu.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusu, önceki gün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya savaş uçaklarıyla bir saldırı gerçekleştirmişti. Hamas, lider kadronun bu suikastten kurtulduğunu ancak saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.