Dünya

Netanyahu’dan Katar’a tehditler!

netanyahu-dan-katar-a-tehditler

NETANYAHU’DAN KATAR’A TEHDİT

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından ABD merkezli X sosyal medya platformunda yayımlanan bir video konuşmasında Netanyahu, “Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız.” sözleriyle Katar’a yönelik tehdidini dile getirdi.

11 EYLÜL BENZETMESİ

Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği sürpriz saldırının ardından Katar ve Hamas yetkililerinin mevcut olduğu tüm ülkelere seslendiğini belirtti. Hamas’ın saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzeterek, Doha’ya yaptıkları saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı. Katar’ın egemenliğine ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı bir şekilde hareket ettiklerini söyleyen Netanyahu, “Şimdi, dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail’i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar.” ifadesinde bulundu.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusu, önceki gün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya savaş uçaklarıyla bir saldırı gerçekleştirmişti. Hamas, lider kadronun bu suikastten kurtulduğunu ancak saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÖNEMLİ

Gündem

N.y. Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası, ÜFE verilerinin ardından dalgalı bir seyir izleyerek kapandı. Oracle hisseleri ise yüzde 36 değer kazandı.
Dünya

Ab, İsrail’e Yaptırımlarla Cevap Verdi

Hollanda ve İspanya, aşırı sağcı İsrailli bakanların Schengen Bölgesi'ne girişini engelledi. Avrupa Komisyonu ise İsrail'le ticari ilişkileri gözden geçiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.