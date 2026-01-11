Netanyahu’dan Skandal Açıklama: İran’ın Zulmü Yakında Bitecek

İran’da süregelen protestolar devam ederken, eski ABD Başkanı Trump’ın “yardıma hazırız” açıklaması yoğun tepkilere sebep oldu. Bu kez, tartışmalı bir açıklama İsrail Başbakanı Netanyahu’dan geldi. Netanyahu, “Pers ulusu yakında zulümden kurtulacak” ifadelerini kullandı. Kabinesinin toplantısında İran’daki gelişmelere dair yaptığı konuşmada, Netanyahu, protestoların ülkenin farklı bölgelerine yayıldığını ve İsrail halkının İranlıların cesaretine hayranlık duyduğunu belirtti. Ayrıca, “İsrail, onların özgürlük mücadelesini destekliyor ve masum sivillerin toplu katliamını şiddetle kınıyor.” dedi. Netanyahu, “Pers ulusunun yakında zulümden kurtulacağını” ifade ederek, bu gün geldiğinde İsrail ile İran’ın yeniden dostluk ilişkisine sahip olacağını öne sürdü.

İRAN’DAKİ PROTESTOLARIN ARKA PLANI

İran’daki protesto gösterileri, 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısındaki değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın başlattığı eylemlerle başladı ve ülkenin birçok kentine yayıldı. Resmi kaynaklarca ölü veya yaralı sayısına dair açıklama yapılmazken, insan hakları aktivistlerinin yürüttüğü araştırmalara göre 10 Ocak’ta yayımlanan raporda, 37’si emniyet mensubu ve 4’ü sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 116 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 600’den fazla kişinin yaralandığı ve 2 bin 638 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Tahran’daki olaylarda, protestocular tarafından çok sayıda otobüs, ambulans, 24 ev, 25 cami, 2 hastane ve 26 banka gibi kamu binalarının tahrip edildiği aktarıldı. Tahran yönetimi internet erişimini engellerken, hem ülke içinde hem de Avrupa’daki bazı İran Büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösteriler devam ediyor.

NETANYAHU’NUN YATIRIM PLANI

Netanyahu, Israel polisinin bedevi topluluklar üzerindeki baskısını artırmasının ardından, güneydeki Necef bölgesine yönelik değerlendirmelerde bulundu ve bölgede Savunma Bakanı ile diğer yetkililerle bir ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti. İsrail polisinin bölgedeki çalışmalara etki ettiğini ifade eden Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı ile birlikte olayları kontrol altına almak istediklerini öne sürdü. Ayrıca, bölgeye yatırımlar yapmayı, bölgedeki nüfusun bir kısmını bu alana taşıyarak hızlı ulaşım hatları kuracaklarını ve bedevileri de bu plana dahil edeceklerini açıkladı.

NECEF’TEKİ FİLİSTİNLİ BEDAİ ARAPLARIN DURUMU

Necef Çölü’nde yaşayan Filistinli bedevi Araplar, İsrail vatandaşlığına sahip olmakta ve zorunlu askere alınmaktadır. Ancak bölgede yaşayan Filistinliler, İsrail hükümetinin kendilerine ayrımcılık yaptığını, “ikinci sınıf vatandaş” muamelesi gördüklerini ileri sürüyor. İsrail, bölgedeki Arap köylerine elektrik ve su gibi temel altyapı hizmetleri sağlamazken, bu köylerdeki yapıların yıkımına da izin veriyor. Filistin kaynaklarına göre, İsrail, bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef alanının 11 milyon dönümüne el koydu. Necef Çölü’nde, tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı toplamda 38 Arap köyü bulunuyor.