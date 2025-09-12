Netanyahu, E1 Projesi’ni İleri Sürecek

E1 PROJESİ’NİN İLERLETİLMESİ

İsrail’de Yedioth Ahronot gazetesinin aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerden alınan topraklar üzerinde bulunan yasa dışı Ma’ale Adumim yerleşiminde “E1 Projesi” ile ilgili düzenlenen törende konuşma yaptı. Netanyahu, “Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait.” diyerek Filistin’in kurulmasına dair girişimleri engellemeyeceklerini iddia etti. E1 planı kapsamında Ma’ale Adumim yakınlarında 3 bin 401 yasa dışı konut yapılmasını öngördüklerini belirten Netanyahu, bu adımla yerleşimin nüfusunu 70 bine ulaştırarak iki katına çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

E1 PROJESİ İLE FİLİSTİN DEVLETİ FİKRİ ORTADAN KALKACAK

İşgal altındaki Batı Şeria’nın tamamının ilhak edilmesini savunan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçtiğimiz ay Doğu Kudüs’te Filistinlilerden alınan yerleşim alanlarının genişletilmesine yönelik “E1 Projesi”ni onaylama planının “Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak” sözleriyle duyurmuştu. Smotrich, bu onayla Ma’ale Adumim yerleşimi yakınlarında 3 bin 401 konut ve çevresinde ise 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini ifade etti.

GÜVENLİK STRATEJİSİ VE TARİHİ AMAÇLAR

Ayrım Duvarı’nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye yakınlarına inşa edilen “Ma’ale Adumim” yerleşimini, Batı Kudüs’e bağlamak amacıyla başlatılan “E1 Projesi” kapsamında 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti. Bu projeyle birlikte Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’daki Filistin topraklarıyla olan bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi hedefleniyor.