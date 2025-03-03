Netanyahu Gazze’ye Askeri Operasyon Başlatacak

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN YOĞUN ASKERİ HAREKAT PLANI

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’ne karşı önümüzdeki bir hafta içerisinde yoğun bir askeri harekat başlatacağını bildirdi. İsrail’in kamu yayın kuruluşu KAN, “Cehennem” adı verilen planın elektriğin tamamen kesilmesini, kitlesel göçü ve tam ölçekli bir askeri saldırıyı içereceğini ifade ediyor.

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Kaynaklar, planın son haftalara ve aylara kıyasla benzeri görülmemiş bir tırmanış olacağını aktarıyor. İsrail Hayom gazetesi, planda ayrıca Hamas’ın ABD’nin yeni teklifini kabul etmesi için baskı yapmak amacıyla su kaynaklarının kesilmesi ve hedefli suikastlar düzenlenmesinin de bulunduğunu belirtiyor.

Ateşkesin İlk Aşaması Sona Erdi

İsrail, ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Ramazan ayı boyunca Gazze’de geçici ateşkes ilan edilmesini kabul ettiğini duyurmuştu. Netanyahu, Hamas’ın geçici ateşkes önerisini reddettiğini öne sürerek, pazar gününden itibaren Gazze’ye insani yardım sevkiyatının durdurulması yönünde emir verdi.

GAZZE DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA HAPİSHANESİ

İsrail, 18 yıldır uyguladığı ablukayla Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü. Hamas, İsrail’in ateşkes anlaşmasına uymasını sağlamak amacıyla arabulucular çağırdı ve ikinci aşama için derhal müzakereler yapılmasını talep etti. Grup, İsrail’in yardım ablukasını “ucuz şantaj, bir savaş suçu ve ateşkes anlaşmasına karşı açık bir darbe” olarak nitelendirdi.