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Netanyahu, Gazze’ye Saldırıları Devam Ettirecek

NETANYAHU’DAN GAZZE AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki işgali tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini ifade etti. Netanyahu, yayımladığı video mesajında, Gazze’ye düzenledikleri saldırılar ve ateşkes müzakereleri ile İran’a olası saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

HAMAS’LA ANLAŞMA YOK

Netanyahu, Hamas’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ve askeri işgalinin sona erdirilmesi konusunda sunduğu şartları kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. “Aksi halde ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Gazzelileri sürgün planının’ gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak” şeklinde konuştu.

SÜRGÜN PLANI

Başbakan Netanyahu, temel hedeflerinin “gönüllü göç” adı altında Gazze’deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğunu vurguladı.

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