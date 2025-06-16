Netanyahu, Hamaney’le İlgili Değerlendirme Yaptı

NETANYAHU’DAN HAMANEY AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası bir suikast hakkında değerlendirmelerde bulundu. Basına yaptığı açıklamalarda, bu eylemin çatışmayı artırmayı değil, sona erdirmeyi amaçladığını ifade etti.

SUİKAST ENDİŞELERİ

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamaney’e yönelik suikast planına dair endişeleri ve bu durumun çatışmayı tırmandırabileceği konusundaki haberler hakkında, “Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek” sözleriyle yanıt verdi.

İSRAİL’İN TUTUMU

İsrail’in Hamaney’i hedef alıp almayacağına yönelik bir soruya, Netanyahu, “İsrail yapması gereken şeyi yapıyor” şeklinde yanıt verdi. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin artmasına neden olabilecek bir konuyu gündeme getiriyor.