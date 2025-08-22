Netanyahu: Hamas Ateşkesi KabuL Etse de Gazze’yi İşgal Edeceğiz

NETANYAHU’NUN ATEŞKES VE İŞGAL AÇIKLAMALARI

Netanyahu, Sky News Australia televizyonuna gerçekleştirdiği röportajda, sunucunun “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” yönündeki sorusuna “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, Gazze Şeridi’ne 22 aydır sürdürdükleri saldırıların yalnızca 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla sona ereceğini belirtti. “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” dedi.

İŞGAL HEDEFİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin işgal kararı almasından önce Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol altına almayı hedefledikleri yönündeki açıklamaların aksine, bu kez Gazze’yi işgal etmeyi amaçlamadıklarını ileri sürdü. Yedi cephede savaş verdiklerini öne süren Netanyahu, İran ve bölgedeki vekil güçlerine karşı verdikleri bu savaşı tamamlama aşamasında olduklarını da dile getirdi. Hamas ise, Mısır ve Katar’ın sunduğu ateşkes ve esir takası önerisini kabul ettiğini bildirmişti.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI ÜZERİNE

İsrail basınında yer alan haberlere göre, isimleri açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas’ın yanıtını aldıklarını ifade etti. Ancak Tel Aviv yönetiminin tutumunda bir değişiklik olmadığını belirtip, esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduklarını söyledi. Bunun yanı sıra, işgale hazırlanan İsrail, Gazze kenti çevresindeki saldırılarına da başladı.

GAZZE KENTİ İŞGAL PLANI ONAYLANDI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise, ordunun Gazze kentinin çevresindeki saldırılarına başladığını açıkladı. Bu operasyon “Gideon’un Savaş Arabaları II” adıyla anılıyor ve Gazze kentini işgal kararı alındığı bildirildi.

KABİNE TOPLANTISI VE PLANA DAİR DETAYLAR

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik bir planı onayladı. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı bir açıklamada, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söyledi. İddiaya göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı. Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönen Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. Gazze Şeridi, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca İsrail’in işgali altında kalmıştı ve bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinli burada yaşıyor. Gazze, 18 yıldır ağır bir abluka altındadır.