Netanyahu, Husilere Karşı Tehditte Bulundu

İSRAİL BASKANINDAN HUSİLERE TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen’deki Husilerin Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı’nı hedef almasının ardından saldırı tehdidinde bulundu. Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda, Husilere karşı Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini açıkladı. Bir süre önce ABD’nin hedef aldığı Yemen’den fırlatılan bir füzenin Ben Gurion Havaalanı’nı vurmasının arkasından Netanyahu, Husilere “patlamalar olacak” uyarısında bulundu.

GAZZE’YE YÖNELİK PLANLAR GÖRÜŞÜLECEK

İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini vurgulayan Netanyahu, “ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Netanyahu açıklamasında Gazze operasyonlarının genişletilmesini tartışmak üzere bu akşam yapılacak güvenlik kabinesi toplantısına değindi. Gazze’de şiddetli çatışmaların yaşandığını belirten Netanyahu, toplantıda Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in önerisinin ele alınacağını da aktardı. Bunun yanı sıra Netanyahu, savaşın belirleyici olduğunu belirterek “Savaştan vazgeçmeyeceğiz.” dedi.