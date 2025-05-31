Netanyahu, İran’a Hemen Müdahale Gerektiğini Belirtti

NETANYAHU’DAN İRAN’A MÜDAHALE ÇAĞRISI

İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığını öne sürerek uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEA) raporunun, “İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığı” yönündeki iddiaları desteklediğini belirtiyor. Netanyahu, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ile ilgili taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığını vurgulayan raporu dikkate alarak, “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli” diye konuştu.

UAEA RAPORU VE İRAN’IN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın şubatta 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibarıyla 408,6 kilograma çıktığını bildirdi. UAEA’nın her 3 ayda bir yayımladığı raporda yer alan görüşlere göre, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke” ifadesini kullandı. Grossi, Tahran yönetimini “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum” sözleriyle uyardı.

İSRAİL’A GÖRE BÖLGEDEKİ RİSKLER

İsrail, Orta Doğu’da Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması’nı kabul etmeyen tek ülke konumunda ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf değil. Netanyahu’nun bu açıklamaları, bölgedeki güvenlik dinamiklerinin yanı sıra uluslararası ilişkilerde de yeni tartışmaların yaşanmasına zemin hazırlayabiliyor.