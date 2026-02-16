Netanyahu İrandan Gelen Tehditlerle İlgili Açıklamalarda Bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’te gerçekleştirilen bir konferansta, ABD Başkanı Donald Trump ile olan görüşmelerinde, “İran’a odaklandıklarını” ifade etti.

İRAN İLE ANLAŞMA İÇİN BELİRLENEN ŞARTLAR

Netanyahu, ABD ile İran arasında bir anlaşmanın sağlanabilmesi için birkaç bileşenin gerekli olduğunu öne sürdü. Bu bileşenlerin sadece İsrail’in değil, aynı zamanda ABD, bölge ve dünya güvenliği açısından da önem taşıdığını savundu. İlk olarak, İran’ın tüm zenginleştirilmiş uranyumunun ülkeden çıkarılması gerektiğini belirten Netanyahu, bunun yeterli olmadığını ve ikinci olarak İran’ın tüm zenginleştirme kapasitesi ile bunun için gerekli tüm ekipman ve altyapının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Üçüncü olarak, İran’ın balistik füze programının ele alınması gerektiğini belirten Netanyahu, son olarak ise İran’ın bölgedeki “vekillerine olan desteğini” kesmesi gerektiğini ifade etti. Trump’ın bir anlaşma için tüm olasılıkları değerlendirme konusunda kararlı olduğunu belirten Netanyahu, Trump’ın İran’ın son müzakerelerde fırsatı kaçırdığı için bu kez aynı hatayı yapma olasılığının düşük olduğuna inandığını aktardı.

GAZZE’DEKİ SİLAHLARIN DURUMU

Gazze’nin askerden arındırılması ve Hamas’ın silahsızlandırılması konusuna da değinen Netanyahu, “Gazze’de pratikte ağır silahlar yok. Toplar, tanklar yok, hiçbir şey yok. En fazla hasarı veren ağır silah AK-47 olarak bilinen.” şeklinde konuşarak silahsızlandırma konusunun sadece ağır silahlarla sınırlı kalmayacağını dile getirdi. Gazze Şeridi’nden tüfeklerin, roketlerin ve roket atarların tamamen temizlenmesi gerektiğini savunan Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ın planına bir şans verdiklerini belirtti. Ayrıca, Gazze’deki 500 kilometrelik tünel ağının yaklaşık 150 kilometresinin yıkıldığını iddia eden Netanyahu, “Bu işi tamamlamalıyız. Gazze, İsrail Devleti için bir daha asla tehdit oluşturmayacaktır.” dedi.

ABD YARDIMLARININ GELECEĞİ

Netanyahu, ABD’nin İsrail’i “örnek müttefik” olarak gördüğünü belirterek, ABD’den aldıkları askeri yardımı kademeli olarak azaltmayı ve 10 yıl içinde sıfıra indirmeyi planladıklarını ifade etti. Netanyahu, “Mevcut mutabakat metnine göre kalan üç yıl ve sonrasında gelecek yedi yıl içinde, bu yardımı sıfıra indireceğiz. İsrail, kendi başına savaştığı gibi, kendi kendine de yetebilecek. Hedefimiz, İsrail’de bağımsız bir silah endüstrisi kurmak.” şeklinde açıklamalarda bulundu.