Netanyahu, Katar’a Tehditte Bulundu!

NETANYAHU’DAN TEHDİT AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaştığı video ile Netanyahu’nun açıklamalarını gündeme getirdi. Netanyahu, “Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız.” diyerek Katar’a yönelik yeni saldırılarda bulunacaklarına dair tehditte bulundu.

HAMAS’IN SALDIRISIYLA 11 EYLÜL BENZETMESİ

Katar ve Hamas yetkililerine hitap eden Netanyahu, 7 Ekim 2023 tarihindeki sürpriz saldırıyı 11 Eylül saldırılarına benzeterek Doha’ya yönelik düzenledikleri saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı. Dünyanın dört bir yanından gelen kınamalara atıfta bulunarak “Şimdi, dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail’i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar.” dedi.

DOHA’DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas, lider kadronun suikasttan sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.