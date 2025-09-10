Netanyahu, Katar’ı tehdit etti

NETANYAHU’DAN TEHDİT AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan video konuşmasında Netanyahu, “Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız.” diyerek Katar’a yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

11 EYLÜL BENZETMESİ YAPTI

Katar ve Hamas yetkililerinin bulunduğu tüm ülkelere seslendiğini belirten Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki sürpriz saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzetti. Doha’ya gerçekleştirdikleri saldırıyı meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, Katar’ın egemenliğini ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiklerini ifade ederek, “Şimdi, dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail’i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar.” dedi.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER

İsrail ordusu dün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, saldırıda lider kadrosunun İsrail suikastinden sağ kurtulduğunu bildirdi ve Halil Hayye’nin oğlu ile birlikte 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.