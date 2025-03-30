Netanyahu, Macaristan’a Ziyarette Bulunacak

NETANYAHU MACARİSTAN’A GİDİYOR

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu’nun Çarşamba akşam saatlerinde Macaristan’a seyahat edeceğini duyurdu. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararı nedeniyle Binyamin Netanyahu, yurt dışına çıkış yapıyor. Yapılan açıklamaya göre, Netanyahu’nun Macaristan’daki programı içinde, UCM’nin tutuklama emrine uymayacağının garantisini veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir görüşme bulunuyor. Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat süresince yurt dışında kalacak.

TUTUKLAMA EMRİ VE UCM

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle 20 Mayıs 2024’te Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti. Lahey merkezli mahkemeye bağlı I No’lu Ön Yargılama Dairesi, İsrail’in 26 Eylül 2024 tarihinde sunduğu “mahkemenin yetkisini tanımama ve Netanyahu ile Gallant hakkındaki tutuklama işlemlerinin durdurulması” taleplerini incelemiştir. Mahkeme, 21 Kasım 2024’te İsrail’in yetki itirazlarını reddederek, Roma Statüsü’nün 18. ve 19. maddelerine dayanarak Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri vermiştir.

ABD VE ORBAN’DAN TEPKİLER

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait yetkililer, mahkemenin kararını geri çevirdiklerini açıklamış ve mahkemenin meşruiyetine dair sorgulamalar yapmıştır. Bununla birlikte, Viktor Orban, tutuklama kararına itaat etmeyeceklerini ve Netanyahu’yu Macaristan’a davet edeceğini belirtmiştir.