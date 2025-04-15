Netanyahu, Macron ile Görüştü

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON’UN AÇIKLAMALARI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptığı açıklamalar, İsrail tarafında rahatsızlık yaratıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Macron’un görüşmelere katılma isteğini her seferinde dile getiren yaklaşımına telefonla yanıt verdi.

NETANYAHU’NUN TEPKİSİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun görüşmede Macron’un Filistin devletini tanıyabileceklerine dair açıklamasına sert bir tepki gösterdiğini aktardı. Netanyahu, Filistin’in kurulmasına karşı olduklarını belirterek, İsrail halkının büyük bir kısmının da Filistin devletine karşı olduğunu söyledi. Ayrıca, oğlu Yair’in Macron’a yönelik hakaret içeren sözleri ve yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından bu telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.

MACRON’UN MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı görüşme sonrası sosyal medya platformu X’te, “Gazze’deki sivillerin yaşadığı çilenin sona ermesi” gerektiğini Netanyahu’ya ilettiğini ifade etti. Bu bağlamda Macron, Gazze’deki insani krizin bir an önce çözülmesi gerektiği mesajını vurguladı.