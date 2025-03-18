Netanyahu: Müzakereler Ateş Altında Sürecek

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek” ifadeleriyle, İsrail’in askeri harekatına yeniden döndüğünü duyurdu. Hükümete bağlı istihbarat kuruluşlarının ve İsrail ordusunun bu eylem biçimini önerdiğini belirten Netanyahu, Hamas’ın herkese açık bir şekilde olumlu cevaplar vermediğini savundu. Bu nedenlerden ötürü askeri harekatın yeniden başlatıldığını ifade etti.

OPERASYONUN YENİDEN BAŞLAMASI

Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonların, giderek artan bir güçle yapılacağını dile getirdi. 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından, İsrail ordusunun tekrar şiddetli saldırılara yöneldiği bilgisi verildi. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Başbakanlık Ofisi de operasyonun Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın direktifleri doğrultusunda başlatıldığını açıkladı.

HAMAS’TAN YANIT

Ateşkesi bozan Türkiye, Hamas’ın İsrail’in söz vermediği ve arabulucu ülkelerin önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze’de Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını dile getirdi. Aynı zamanda Gazze’de bir dönem için tutuklu olan İsrailli esirlerin aileleri, hükümetin esirler üzerindeki mücadelesinin yetersiz olduğunu öne sürerek, savaşın yeniden başlatılmasının bir aldatmaca olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN’IN TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in devam eden saldırılarına yanıt vererek, “İsrail’in saldırıları kabul edilemez. Gazze’de soykırım politikasına ‘Dur’ denmeli” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan’ın bu konudaki tepkisi, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.