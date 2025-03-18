Netanyahu: Müzakereler Ateş Altında Sürecek

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar sonrası yaptığı bir açıklamada, “Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek” ifadelerini kullandı. Netanyahu, İsrail’in ateşkesi bozarak yeniden Gazze’ye saldırı başlattığını belirtti. Başbakan, istihbarat servisleri ve İsrail ordusunun bu eylem tarzını önerdiğini ve Hamas’a karşı yoğun mücadeleye yeniden geçildiğini açıkladı.

HAMAS’IN TAVRI

Netanyahu, Hamas’ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri reddettiğini iddia ediyor. Bu durumun askeri harekatın yeniden başlamasına neden olduğunu vurgulayan Netanyahu, “İsrail artık Hamas’a karşı giderek artan bir güçle operasyon düzenleyecek” dedi. “Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek. Bu sadece başlangıç” diye ekledi.

SALDIRILARDAKİ CAN KAYIPLARI

Netanyahu, İsrail’in Gazze’deki tüm hedeflerine ulaşana kadar saldırılarına devam edeceğini ifade etti. Dün gece saatlerinde Gazze’ye gerçekleştirilen saldırılarda şu ana kadar 404 kişinin hayatını kaybettiği ve 562 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.