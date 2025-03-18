Netanyahu: Müzakereler Ateş Altında Yapılacak

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yönelik başlatılan saldırılarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “İsrail’in Hamas’a karşı yoğun mücadeleye geri döndüğünü” ifade etti. Bunun yanında, istihbarat servisleri ve İsrail ordusunun bu tür bir eylem tarzını tavsiye ettiğini belirtti. Hamas’ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması yönündeki önerileri reddettiğini öne süren Netanyahu, bu nedenle askeri harekatın yeniden başlatıldığını dile getirdi.

MÜZAKERELER ATEŞ ALTINDA YÜRÜYECEK

Başbakan Netanyahu, İsrail’in Hamas’a karşı giderek artan güçle operasyon düzenleyeceğini söyledi. “Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek. Bu sadece başlangıç” dedi. Ayrıca, Gazze’deki tüm hedeflerine ulaşana kadar saldırıların süreceğini aktardı.

SON DURUM

İsrail’in dün gece saatlerinde Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda şu ana kadar 404 kişinin yaşamını yitirdiği, 562 kişinin ise yaralandığı bildirildi.