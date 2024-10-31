Netanyahu’nun Açıklaması: Hizbullah ile Ateşkes Durumu?

NETANYAHU’NUN GÖRÜŞMESİ

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Batı Kudüs’te ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir araya geldi. Görüşmede Netanyahu, Hizbullah ile olası ateşkes hakkında “Asıl mesele kağıt üzerinde şu ya da bu anlaşma değil, İsrail’in anlaşmayı uygulama ve Lübnan’dan güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidi engelleme becerisi ve kararlılığıdır. Bu, (İsrail’in kuzeyinde yerlerinden olan) sakinlerimizin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALARIN DİPLOMATİK ÇÖZÜMÜ

Netanyahu, Lübnan’da Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik bir çözüm bulma yollarını görüşmek üzere 29 Ekim’de bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerle bir toplantı yapmıştı. Yerel basına konuşan ve ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, İsrail ordusunun Lübnan’daki kara saldırılarının “sona yaklaşıldığını” öne sürdü. Bu yetkili, İsrail ordusunun Lübnan’daki kara saldırılarını “1-2 hafta içinde” sonlandırabileceğini ileri sürdü.

ATEŞKES İHTİMALİ

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, “Gelecek günler ya da saatlerde” İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini belirtti.