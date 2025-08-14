Netanyahu’nun “Büyük İsrail” Vizyonu Tansiyonu Artırdı

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN TANSİYONU ARTIRAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun “Büyük İsrail” vizyonuna olan bağlılığını açıklaması, Ortadoğu’daki gerilimi daha da artırdı. Arap ülkeleri, Netanyahu’ya karşı art arda gelen açıklamalarla tepkilerini gösterdi. “Tarihi ve ruhani bir görevdeyim” diyen Netanyahu, “Büyük İsrail” vizyonuna karşı “çok bağlı” hissettiğini belirtti. Bu açıklamalar, Netanyahu’nun ülkesinde yayın yapan i24News televizyonuna verdiği mülakatta gündeme geldi. Ayrıca, Netanyahu’nun “Gazze Şeridi’nin kontrolünün ele geçirilmesi” olarak nitelendirdiği işgal planından sonra gelen bu açıklama, bölgede tansiyonu yükseltti.

BÜYÜK İSRAİL VİZYONU NE ANLAMA GELİYOR?

“Büyük İsrail” ifadesi, sınırları genişletilmiş bir İsrail’i ifade etmekte ve yayılmacı bir vizyonu yansıtmaktadır. Bu vizyonun sınırlarının nerelerde başlayıp nerelerde sonlandığına dair farklı görüşler mevcut. Aşırı sağcı İsraillilerin bir kısmı, “Büyük İsrail”in Filistin toprakları, Ürdün, Suriye, Lübnan, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan’ın bazı bölgelerini kapsaması gerektiğini savunuyor. Diğer bazı görüşler ise bu sınırları Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri ile sınırlı olarak belirlemektedir. Ancak bu vizyon, İsrail halkı arasında geniş bir kabul görmüyor. Buna rağmen Netanyahu’nun koalisyon hükümetindeki bazı aşırılık yanlısı bakanların etkisiyle bu vizyon daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

ARAP BİRLİĞİ’NDEN NETANYAHU’YA SERT TEPKİ

Netanyahu’nun “Büyük İsrail” vizyonuna olan bağlılığını ifade etmesi üzerine Arap Birliği, “Arap devletlerinin egemenliğinin açıkça ihlali” olduğunu belirtti. Açıklamada, Netanyahu’nun sözleri, “bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalamaya yönelik bir girişim” olarak değerlendirildi. Ayrıca bu sözlerin “kabul edilemez ve hoş görülemez yayılmacı ve saldırgan niyetleri yansıttığı” ifade edildi. Arap ülkeleri de art arda gelen açıklamalarla Netanyahu’nun “Büyük İsrail” vizyonunu kınadı.

SUUDİ ARABİSTAN VE ÜRDÜN’DEN AÇIKLAMALAR

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun “Büyük İsrail Vizyonu” hakkında yaptığı açıklamaların “en şiddetli şekilde kınandığını” belirtti. Bakanlık, “Filistin halkının kendi topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına sahip olduğuna” vurgu yaptı ve İsrail’in “devletlerin egemenliğini ihlal eden bariz ihlalleri” konusunda uluslararası topluma uyarılmasını istedi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu’nun sözlerini “tehlikeli ve provokatif” olarak nitelendirerek, hükümet içerisindeki aşırılık yanlıları tarafından teşvik edilen iddiaların şiddet ve çatışma döngülerini sürdüreceğini belirtti.

MISIR VE KATAR’DAN GELEN TEPKİLER

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun açıklamalarının “istikrarsızlığı provoke edici nitelikte” olduğuna dikkat çekerek, bu konuda bir açıklama talep edildiğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu’nun söylediklerini “provokatif” olarak değerlendirerek, bu açıklamaların “İsrail’in işgalci kibrinin bir uzantısı” olduğunu ifade etti.