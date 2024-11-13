Netanyahu’nun İfadesi 2 Aralık’ta Alınacak

İSRAİL’DE SİYASİ KRİZİN DERİNLİĞİ

İsrail’in Gazze’deki katliamları sürerken, içeride ciddi bir siyasi kriz yaşanıyor. Katliamların sorumlusu olarak görülen Başbakan Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davalarıyla zorlu bir süreç geçiriyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan İsrail’e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu’nun yolsuzluk davalarında 2 Aralık’ta vereceği ifadenin ertelenmesi talebini değerlendirdi.

MAHKEME ERTELEME TALEBİNİ KABUL ETMEDİ

Mahkeme, Netanyahu’nun talebini reddederek ifadesinin alınmasına planlandığı gibi 2 Aralık’ta başlanacağına karar verdi. Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve Lübnan’daki Hizbullah ile çatışmaları gerekçe göstererek yolsuzluk davalarında ifade vereceği tarihin ertelenmesini istemişti. Avukatları ise Netanyahu’nun mevcut durum nedeniyle “davaya hazırlanmasının imkansız” olduğunu öne sürerek ifadesinin iki buçuk ay ertelenmesini talep etti.

BİRİNCİSINDAKİ YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında “rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla dava açılmasını talep etti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olan Netanyahu’nun ilk duruşması, 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde gerçekleşti.

NETANYAHU’YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Yolsuzluk soruşturmasında, Shaul Elovitch’in sahip olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinde Netanyahu Ailesi’ne yönelik haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlayarak suçlandığı bilgisi dikkat çekiyor. Ayrıca, Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine, seçim kampanyasını yöneten Shlomo Filber’i getirerek Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı hükümet politikası yürütmek de bulunuyor. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma konusundaki dosya, İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan karşılıksız hediyeler aldığına dair 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti almasına dair iddiaları içeriyor.

MASUMİYET İDDİASI VE OLASILIKLAR

İddianamede, hediyelerin Netanyahu’ya siyasi fayda sağlamak amacıyla verildiği yönünde yeterli deliller bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması için Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltacak yasal düzenlemeler konusunda anlaştığı iddia ediliyor. Eğer Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadan suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği belirtiliyor. Ancak Netanyahu, suçlamalar karşısında masumiyetini koruyor ve iddiaları kabul etmiyor.