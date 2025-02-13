Netanyahu’nun Tehditleri Gazze’de Endişe Yaratıyor

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI ENDİŞE YARATIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun buna benzer açıklamaları, Hamas’ın cumartesi günü öğle saatlerine dek İsrailli tüm esirleri serbest bırakmaması durumunda Gazze’de yeni çatışmaların başlayabileceğini belirtti. Bu sözler, Filistinliler arasında ciddi bir kaygı oluşturdu. Özellikle ateşkes anlaşması sonrası Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönen halk, bu açıklamanın ardından İsrail ordusunun yeniden zorla yerlerinden edileceği korkusunu taşıyor. Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ni kuzey-güney olarak bölen Netzarim Koridoru’nu yeniden kontrol altına alması ve ABD’nin o dönemki yönetimiyle birlikte daha yoğun nüfuslu bölgeleri işgal etme isteği endişeleri artırıyor.

GAZZE HALKI ZORU ŞARTLARDA HAYATINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Tüm bu kaygılara rağmen, topraklarına geri dönen binlerce Gazzeli, kötü hava koşullarına rağmen evlerinin yıkıntıları arasında hayata tutunmaya çalışıyor. Bölgede çatışmaların yeniden başlayacağına dair endişeler artarken, güneyden kuzeye göç etmeye devam eden insanlar arasında ciddi bir belirsizlik hâkim durumda.

ABD’DEN GELEN SUÇLAMALAR

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NewsNation’a verdiği röportajda, İsrail’in Hamas’ın mevcut ateşkesi yeniden yapılanma amacıyla kullanmasına izin veremeyeceğini söyleyerek, Gazze’de muhtemel bir çatışmanın yeniden başlamasına dair yorumlarda bulundu. Bu durumu bir tehdit olarak gören Rubio, olası bir çatışmanın kapıda olduğunu ifade ederek endişeleri artırdı.