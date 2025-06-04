Netanyahu, Ölen Asker Ailelerine Seslendi

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde bir askeri aracın hedef alınması sonucu 3 askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından X hesabından bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanı, “Askerlerimizin kaybını mümkün olduğunca azaltmak için hesaplı adımlarla ilerliyoruz, ancak bedelsiz savaş olmaz.” dedi.

ÖLEN ASKERLERİN AİLELERİNE SESLENDİ

Ölen askerlerin ailelerine yönelik bir mesaj veren Netanyahu, “Evlatlarınız boşuna ölmedi; eşi benzeri olmayan adil bir savaşta can verdiler. Hamas’ı yeneceğiz, tüm rehinelerimizi kurtaracağız ve Gazze’nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

KAYIPLARA RAĞMEN İLERLEME

Ordusunun artan kayıplarına rağmen “kayda değer ilerleme” sağladığını belirten Netanyahu, hükümetinin belirlenen hedeflere ulaşana dek mücadeleye devam edeceğini vurguladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği şiddetli saldırılar sonucunda 3 askerinin daha öldüğünü açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde ölen askerlerin sayısı 861’e ulaştı.

HAFTA İÇERİSİNDE SÜRE KAYBINA RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun hava saldırılarının ardından 27 Ekim 2023’ten itibaren kara saldırılarına da başladı. Gazze’yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.