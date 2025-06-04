Netanyahu, Ölen Askerlerin Ailelerine Seslendi

NETANYAHU’DAN PAYLAŞIM

İsrail Başbakanı Netanyahu, ordunun Gazze’nin kuzeyinde bir askeri aracın hedef alınması neticesinde 3 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladıktan sonra X hesabından açıklama yaptı. Netanyahu, “Askerlerimizin kaybını mümkün olduğunca azaltmak için hesaplı adımlarla ilerliyoruz, ancak bedelsiz savaş yok.” şeklinde ifade etti. Ölüm haberleri alan asker ailelerine de seslendiği paylaşımında, “Evlatlarınız boşuna ölmedi; eşi benzeri olmayan adil bir savaşta can verdiler. Hamas’ı yeneceğiz, tüm rehinelerimizi kurtaracağız ve Gazze’nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacağız.” dedi.

Netanyahu, ordusunun artan kayıplarına rağmen “kayda değer ilerleme” sağladığını belirtti. Hükümetinin hedeflerine ulaşana kadar ilerlemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Açıklamada bulunan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde sarsıcı saldırılar düzenleyerek katliamlar yaptığı sırada 3 askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. 7 Ekim 2023’ten bu yana “ismi açıklanmasına izin verilenler” başlığıyla yayınlanan verilere göre, Gazze Şeridi’nde ölen askerlerin sayısı 861’e yükseldi.

HAVA VE KARADA SALDIRILAR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi’nde, 27 Ekim 2023’ten itibaren kara saldırıları da düzenliyor. Gazze’yi karadan işgale başlayan İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar meydana geliyor.