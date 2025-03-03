Netanyahu Rusya ile İlişkileri Güçlendiriyor

NETANYAHU’NUN MOSKOVA ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığını görüşmek için askeri sekreteri Roman Goffman’ı Moskova’ya gönderdi. Netanyahu, Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda Goffman, Moskova’da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

İSRAİL’İN STRATEJİK HEDEFLERİ

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan habere göre, İsrail’in Suriye’nin “zayıf” kalmasını istediği ve “bölgede baskın bir güç olan Türkiye” yerine Rusya’yı tercih ettiği vurgulanıyor. Haberde, “İsrail aslında açıkça taraf seçiyor; Rusları Türklere tercih ediyor ve aslında Ankara’yı Suriye’den çıkarmaya çalışıyor” şeklinde ifadeler yer alıyor. Bu durum, İsrail’e bağlı bir strateji olarak dikkat çekiyor.

ASKERİ ÜSLER VE LOBİ FAALİYETLERİ

Habere göre, İsrail, Suriye’de Türk askeri üsleri kurulmasını, Suriye ordusunun eğitilmesini ve ülkenin hava sahasının korunmasını engellemek için çeşitli adımlar atıyor. 28 Şubat’ta Reuters haber ajansı, “İsrail’in Suriye’de Türkiye yerine Rus üsleri bulunmasını sağlamak için ABD yönetiminde lobi faaliyeti yürüttüğünü” iddia etmişti. Bu süreçte, Esad’ın devrilmesiyle birlikte Ankara da Şam’daki nüfuzunu artırmış durumda.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE GELECEK PLANLARI

Türkiye’nin ileride Suriye’de askeri üsler kurması, yeniden yapılandırılan ordunun eğitilmesi ve hava sahasının güvence altına alınması konularında ortak hareket etmesi bekleniyor. Bu durum, bölgedeki güç dengelerini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.