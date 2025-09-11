Netanyahu Şebekesi, Barışa Tehdit

DÜNYA SİSTEMİNİ TEHDİT EDEN AKTÖR NETANYAHU’DUR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, “Dünya sistemini, uluslararası hukuku, ülkelerin güvenliğini tehdit eden en baş aktör Netanyahu şebekesidir. Netanyahu şebekesi durdurulmadan, hukuk önünde yargılanmadan diğer konuların konuşulacağı bir zeminin olmayacağı net bir şekilde görülmüştür” dedi. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken parti binası önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Toplantıda yeni katılımlar hakkında bilgi veren Çelik, “Önümüzdeki günlerde başka partilerden meclis üyesi arkadaşlarımızın ve belediye başkanlarımızın katılımları devam edecek.” ifadelerini kullandı.

BARİŞ İSTEYEN ÜLKELERE YÖNELİK SALDIRILAR

İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırıya değinen Çelik, “Biz başından beri söylüyorduk; bu iş, ‘sadece İsrail’in kendini savunma hakkı’ diye konuşanları mahcup edecek” diye belirtti. Saldırganlığın, Suriye, Lübnan ve İran gibi bölgelere yayıldığına dikkat çeken Çelik, “Gerçekten ateşkesi isteyen ülkeler de bu şekilde hedef alınmıştır. İsrail’in saldırganlığı, barış isteyen bütün ülkelere dönük bir saldırıdır.” dedi. Ayrıca, “Dünya sistemini, uluslararası hukuku, ülkelerin güvenliğini tehdit eden en baş aktör Netanyahu şebekesidir.” açıklamasında bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNDA HASSASİYET

Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalara değinen Çelik, “Uygun bir takvimle, uygun bir stratejiyle ilerletiyoruz.” diyerek, “Cumhur İttifakı olarak bu iradeyi canlı tutuyoruz.” şeklinde konuştu. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması konularında gereken adımların atılması gerektiğini belirten Çelik, “Kesintisiz adımların devam etmesi başka olumlu adımları beraberinde getirecektir.” ifadesini kullandı.

ORTA VADELİ PROGRAM ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program hakkında da bilgi veren Çelik, programın detaylarının önemli olduğunu, ülkenin ekonomi açısından hedeflerine ulaşmasında büyük değer taşıdığını vurguladı. Partinin bu programı desteklediğini ifade eden Çelik, “Siyasi hayatımızla ilgili, siyasi sistemin oksijenini artıracak kapsamlı bir program.” açıklamasını yaptı.

TEHDİTLERE DİKKAT

Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Türkiye’ye şurası saldıracak” şeklindeki gündemleri dikkate almamak gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen ve kudretli bir ülke olduğunu belirten Çelik, “Bu çerçevede, bazı ülkelerden gelen tehditlerin de bizim yanımızda hiçbir hükmü yoktur.” dedi.

CHP’DE YAŞANAN GELİŞMELER

CHP’de yaşanan gelişmelere yönelik soruları da cevaplayan Çelik, “Suç duyurusunda bulunanların hepsi CHP’li” şeklinde açıklamalarda bulundu. CHP’nin içindeki sorunlarla yüzleşmesi gerektiğini ifade ederken, “Bu gündemlerden bizim haberimiz yoktu.” dedi. Çelik, “Bu tür usulsüzlüklerin sivil siyasetin güvenliğini tehlikeye attığını” vurguladı.

HAKSIZLIĞA UĞRAYAN VATANDAŞLAR

CHP’nin haksızlık olarak vatandaşı sokağa çağırma faaliyetini eleştiren Çelik, “Siyaset kurumunu kirleten bir şey karşısında CHP, kendi arkadaşları tarafından gündeme getirilen kirliliklerle mücadele etmek yerine vatandaşı sokağa çağırıyor.” ifadesini kullandı. Çelik, bu yaklaşımın “milletimize yapılacak en büyük haksızlık” olduğunu söyledi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “suça sürüklenen çocuk” tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerinin de dikkate alındığını belirten Çelik, “İçişleri Bakanımız bu çalışmayı yakın zamanda partimizde değerlendirmek üzere sunacak” dedi.

CHP SEÇİM YENİLGİSİ TADACAK

Çelik son olarak, “Bizi ilgilendirmez ama her gelen CHP Genel Başkanı, AK Party’yi yeneceğinden bahsediyor.” diyerek, “Bundan sonra da aynı seçim yenilgisini tadacaklarından şüphem yok.” şeklinde konuştu. CHP’nin içindeki tartışmanın Özgür Özel tarafından çözülemeyeceğini ifade etti.